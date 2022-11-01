Fatih'te bir apartmanda ceset bulundu

İstanbul Fatih'te bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri dün saat 16.30'da Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta bir apartmana geldi. Yapılan incelemede apartmanda bir dairede parçalara ayrılmış ceset bulundu. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yeri inceleme polisleri ve savcı inceleme yaptı.

DHA'nın haberine göre, incelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı aydınlatmak için çalışmalara başlayan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin otopsinin ardından kime ait olduğunun tespit edilebileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.