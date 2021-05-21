İstanbul Fatih Cankurtaran'da bulunan 4 katlı ahşap binada yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, binanın boş olduğu öğrenilirken inceleme devam ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fatih'te 4 katlı ahşap bina çöktü
İstanbul Fatih'te 4 katlı ahşap bina çöktü.
Haber Merkezi
İstanbul Fatih Cankurtaran'da bulunan 4 katlı ahşap binada yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, binanın boş olduğu öğrenilirken inceleme devam ediyor.