Fatih Tezcan korktu, itiraf etti: Peker'le birinci videodan sonra görüntülü görüştüm

Ülkücü mafya Sedat Peker, telefonla görüntülü görüşme yaptığı iki ismin konuşma kaydını yayınlayınca AKP'li Fatih Tezcan, kendini kurtarmak için "itirafta" bulundu.

Tezcan çektiği videoda şunları söyledi:

“Sedat Peker herhalde birinci videoyu çekmişti. Ben onla görüntülü görüşmede görüştüm. 'Pelikan ile alakası yok' diyor anlattığım görüşmede onları yaptım ben. Üçüncü videonun 17. dakikasında benden bahsediyor, bir veya ikinci videoda değil. 'Vay Fatih Tezcan Sedat Peker'le görüştü...' Ben herkesle görüşürüm, gazeteciyim ben. Hain olmadığına inandığım herkesle görüşürüm. Görüşürüm, görüşmemem için şaibe olması bile yeterli. Ben şu an Canan Kaftancıoğlu ile görüşmem, benim ilginç kaidelerim vardır. O zaman Sedat Peker’le görüştüm, evet videolardan önceydi. Yanlışı, fitneyi engellemek için görüştüm ben."