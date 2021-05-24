İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y’yı ve üye hâkimler A.S ve A.A’nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar hattı" şeklinde paylaşım yapan gazeteci Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sözkonusu paylaşım nedeniyle Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6/1 ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 277. maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Evinde arama yapıldı

Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan’ın evinde arama yaptı. Aramada dijital materyallere el konuldu.