Fatih Terim'in satın aldığı motosiklet, eline ulaşmadan çalındı

Fatih Terim'in parasını ödeyip konsinye olarak satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden hırsızlar tarafından çalındı. Olay 2 Mart 2022 tarihinde İstanbul Maslak'ta meydana geldi. Lüks galeriye sıfır olarak gelen BMW markalı lüks motosiklet çekici ile otoparka çekildi. Sabaha karşı site güvenliği tarafından aranan galeri yetkilileri hırsızların mağazaya girdiğini söyledi.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre mağazaya gelen yetkililer BMW marka motosikletin kilidinin kırılarak çalındığını fark edince durum emniyete haber verildi.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri kasklı 3 şahsın işyerine girerek motoru çaldıklarını belirledi. Hırsızlar motosikleti Kağıthane'de bulunan bir apartmanın bahçesine bıraktıktan 1 saat sonra olay yerine getirdikleri araçla uzaklaştıkları ortaya çıktı.

2 şüpheli tutuklandı

Yapılan tespitler sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit eden polisler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren şüpheliler hırsızlık olayıyla bir alakalarının olmadığını ileri sürdü.

İfadelerinin ardından İstanbul adliyesine getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu motosikletin ünlü teknik adam Fatih Terim tarafından satın alındığı, lüks motosikletin ücretinin ödendiği ancak galeride konsinye olarak bekletildiği ortaya çıktı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçamaklı ifadelerde bulunduğunu belirledi.

21 yıl hapisleri isteniyor

Yürütülen soruşturma sonunda haklarında 2 şüpheli hakkında 'Mala Zarar Verme', 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'İşyeri Dokunulmazlığının İhlali' suçları kapsamında 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan 2 tutuklu sanık, hırsızlık olayı ile alakalarının olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti.

İade edildi

Sanıklardan H.B.'nin avukatlığını yapan Özlem Açar, müvekkilinin hırsızlık olayı sırasında evinde olduğunu, bu durumun HTS kayıtlarının alınmasıyla ortaya çıkabileceğini anlattı.

Ayrıca çalınan motosikletin bulunarak taraflara iade edildiğini belirten Özlem Açar müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme sanıkların tahliye edilerek yargılamanın devam edilmesine karar verdi.