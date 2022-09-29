Fatih Terim belgeselinde olmayan ayrıntı, o kitapta var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Fatih Terim belgeseline ibret olsun" başlıklı bir yazı kaleme alırken, yazısında Hakan Şükür ve Arif Erdem'in yer almadığı belgesele atıf yaparak bir kitaptan söz etti.

Terkoğlu, 2015 yılında Sadık Albayrak'a özel çıkarılan kitaba ilişkin, "Sadık Albayrak, dünürü Erdoğan’ı Dumanlı ile aynı kitapta buluşturmakla kalmamış, ona Erdoğan’a gönderme yapma fırsatı da vermiş. Kısacası Fatih Terim belgeselinde Hakan Şükür yok. Ama Netflix, Sadık Albayrak belgeseli çekse, orada Ekrem Dumanlı gibi Fethullahçılar, Sadık Albayrak’ın oluruyla yer bulacaktı. Albayrak’ın, biri damat-bakan öbürü Sabah’ın CEO’su oğullarını FETÖ okullarına göndermesinin ardındaki muhabbet de belki anlaşılacaktı" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Sokaklarda, bina duvarlarında hep onun reklamı var. Netflix’in Fatih Terimbelgeselinden söz ediyorum. Kimi övüyor kimi yeriyor... Var olan her şey eleştiriyi hak eder. Fakat bir tanesini anlamıyorum. Hani Gökçekler’in kanalının: “Hakan Şükür ve Arif Erdem goller atmış, tarihi başarılar elde etmişler adları bile geçmiyor” diye belgeseli yerden yere vurmasını. Elbette bir belgeselde iyisi de kötüsü de olur. Adı üstünde belge bu. Ancak FETÖ ile suçlanan futbolcuların olmaması, bugünün Türkiyesi’nde anlaşılır değil mi? Yer alsalardı, aynı kanallar, muhtemelen “FETÖ’cü Netflix” diye söze başlamayacak mıydı?

Bu kadar söyleyip bırakıyordum ki arkadaşımın uyarısıyla bir başka belgeseli fark ettim. Hayır, Netflix’te yayımlanmamıştı. Bir kitap olarak, karton kapakla, sınırlı sayıda basılmış, numaralandırılmış, şanslı okurlara dağıtılmıştı.

“50. Yazarlık Yılında Dostlarının Kaleminden Sadık Albayrak” isimli kitaptan söz ediyorum. Boşuna aramayın, kitapevlerinde yok. Nedense Sadık Albayrak’ın oğlunun yönettiği Sabah gazetesi ya da A Haber televizyonu da kitabı hak ettiği gibi duyurmamış. Ancak sahaf gezmeyi sevenler ona ulaşabiliyor.

Zor bulunan bu kitabın sayfalarında dolaşıyorum. Erdoğan’dan Hayrettin Karaman’a, Mehmet Barlas’tan Abdurrahman Dilipak’a hatta Aziz Torun’a kadar, Sadık Albayrak’ın bütün mücadele arkadaşları var.

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Sayfaları çeviriyorum. Bir de ne göreyim. Yazarlar arasında Ekrem Dumanlı da var. Evet, Fethullahçıların Zaman gazetesinin yayın yönetmeni. Şimdi firarda olan Dumanlı, kitapta “gazeteci, yazar, TV programcısı” olarak tanıtılmış. En uzun yazılardan birini de o yazmış.

17-25 Aralık’ın üzerinden iki yıl geçmiş. FETÖ ile Erdoğan, kamuoyu önünde kavga görüntüsü veriyor. FETÖ operasyonları başlamış. Gazeteye kayyum atanmak üzere. FETÖ, 15 Temmuz darbesini hazırlıyor. Albayrak’ın oğlunun yönettiği gazete, Dumanlı’ya selam vereni bile “Haşhaşi” diye duyuruyor.

Gelgelelim, Sadık Albayrak’ı mücadele arkadaşlarının anlattığı belgeselde, Ekrem Dumanlı’ya yer verilmekten vazgeçilmiyor. Ekrem Dumanlı ise ona “Sadık Ağabey” diye hitap ederken, o dönem yazarlığı bırakan Albayrak’ı şu manidar ifadelerle anlatıyor:

“Sadık Ağabey için yazmak nasıl önemli bir vazife ise, şartlar tahakkuk ettiğinde yazıya ara vermek de bir prensip meselesidir. Yanlış anlamaya müsait bir zemin oluşursa, iki adım geriye çekilir. Çünkü fikrin namusuna, düşüncenin erdemine inanmış bir dava adamının takınacağı tavrı bilir. ‘Suizan yaparak isabet etmektense, hüsnüzan edip yanılmayı tercih edenler’ kendilerini düşünmekten ziyade, arkadaşlarının, kardeşlerinin, yoldaşlarının hakkını gözetir. Hele de fitne ve fesadın seylaplar halinde fikir hayatımızı işgal ettiği dönemlerde!”

Sadık Albayrak, dünürü Erdoğan’ı Dumanlı ile aynı kitapta buluşturmakla kalmamış, ona Erdoğan’a gönderme yapma fırsatı da vermiş.

Kısacası Fatih Terim belgeselinde Hakan Şükür yok. Ama Netflix, Sadık Albayrak belgeseli çekse, orada Ekrem Dumanlı gibi Fethullahçılar, Sadık Albayrak’ın oluruyla yer bulacaktı. Albayrak’ın, biri damat-bakan öbürü Sabah’ın CEO’su oğullarını FETÖ okullarına göndermesinin ardındaki muhabbet de belki anlaşılacaktı.

Bugünkü iktidar elitlerine, kâh “Aynı menzile yürüyorduk”, kâh“Kandırıldık” diyerek FETÖ ile derin bir ilişki kurma özgürlüğü var. Bu özgürlük, başkalarına gelince, ucu sivri bir bıçağa dönüşüyor.