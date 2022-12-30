Fatih tablosuna ikinci kez ön inceleme

İçişleri Bakanlığı’nın 25 Ekim tarihindeki onayı, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın bir gün sonraki emriyle “Fatih Sultan Mehmet’in tarihi tablosunun satın alımı” için ön inceleme başlatıldı" diyen Saymaz "ön incelemeyi partili başmüfettiş Arif Yıldırım ve bir müfettiş yürütüyor" diye yazdı.

Saymaz gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

Fatih tablosuna ilişkin ön inceleme kapsamında 27 Aralık günü İBB’ye şu yazıyı yazdı:

“Fatih Sultan Mehmet’in tarihi tablosunun satın alımı’ işi dosyasının (Satın alma öncesi, satın alma sırası ve satın alma sonrasında ilgili mevzuat gereğince yapılan işlemler ile ödeme işlemlerini de kapsayacak şekilde) eksiksiz olarak hazırlanacak ‘aslı gibidir’ onaylı bir örneğini, en geç 4 Ocak 2023 tarihine kadar müfettişliğimizin çalışma adresine gönderilmesini…”

Yazıdan, İmamoğlu’nun belediye zarara uğratmakla suçlanacağı anlaşılıyor.

İkinci Mehmet, ikinci ön inceleme

Partili başmüfettiş, İmamoğlu’nu suçlayacak bir kanıt bulduğu için seviniyorsa hata ediyor. Çünkü bu, Fatih tablosu için başlatılan ikinci ön inceleme.

Şöyle ki:

M.B.K adlı bir kişi 8 Temmuz 2020’de Fatih tablosundan ötürü İmamoğlu hakkında şikayette bulundu.

Dilekçedeki iddialar şunlardı:

“…İngilizlerin Türkiye’den 1922’de çaldıkları tabloyu yeniden bize satmaya çalıştıkları, tablonun sahte olabileceği, fiyatının yüksek gösterilerek, haksız kazanç elde edilmiş olabileceği…”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı deli saçması dilekçeyi işleme koyup soruşturma izni için valiliğe gönderdi.

İBB tarafından verilen yanıtta iddialar yalanlandı.

Ne tablo 1922’de Türkiye’den çalınmıştı.

Ne de sahteydi.

İBB’nin yanıtından:

“Yeni Çağ’ın açılmasını sağlayan Fatih Sultan Mehmet’in ünik yağlı boya tablosunun İBB katkısıyla Türkiye’ye kazandırılması, ülkemiz için büyük onurdur.”

Valilik gülünç duruma düşmemek için soruşturma izni vermedi.

Bu dosya kapandı.