Fatih Portakal'dan kulis aktarımı: Altılı Masa'da kim, hangi bakanlığı istiyor?

Gazeteci Fatih Portakal, Altılı Masa'daki partilerin hangi bakanlıkları istediğine ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Portakal, "En çok konuşulan bakanlık, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi" dedi.

Kişisel YouTube kanalındaki programda Altılı Masa'nın 10'uncu toplantısına ilişkin kulis bilgisini aktaran Portakal, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı istediğini öne sürdü.

Portakal, İYİP’in ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı istediğini iddia etti.

Portakal'a göre DEVA Partisi ekonomi, adalet ve Dışişleri Bakanlığı’nı isterken, Gelecek Partisi'nin Adalet ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaştığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da talebi olduğu öne sürüldü.

Portakal, şöyle konuştu:

"Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı’nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı’yla talebi olmuş. En çok konuşulan bakanlık, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.”