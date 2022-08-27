Fatih Portakal'dan Gülşen mesajı: Tutuklatmanın tek nedeni var

Gülşen’in tutuklanmasının ardından gazeteci Fatih Portakal’dan açıklama geldi.

Portakal, "Gülşen’i tutuklamanın ya da tutuklatmanın tek nedeni var: güçlünün gücünü göstermek istemesi; korkutmak, yıldırmak, gözdağı vermek. Ama korkmuyoruz" dedi.