Gülşen’in tutuklanmasının ardından gazeteci Fatih Portakal’dan açıklama geldi.
Portakal, "Gülşen’i tutuklamanın ya da tutuklatmanın tek nedeni var: güçlünün gücünü göstermek istemesi; korkutmak, yıldırmak, gözdağı vermek. Ama korkmuyoruz" dedi.
Fatih Portakal'dan Gülşen mesajı: Tutuklatmanın tek nedeni var
Gazeteci Fatih Portakal, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Haber Merkezi
Gülşen’in tutuklanmasının ardından gazeteci Fatih Portakal’dan açıklama geldi.
Portakal, "Gülşen’i tutuklamanın ya da tutuklatmanın tek nedeni var: güçlünün gücünü göstermek istemesi; korkutmak, yıldırmak, gözdağı vermek. Ama korkmuyoruz" dedi.