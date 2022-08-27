Fatih Portakal'dan Gülşen mesajı: Tutuklatmanın tek nedeni var

Gazeteci Fatih Portakal, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi

Gülşen’in tutuklanmasının ardından gazeteci Fatih Portakal’dan açıklama geldi.

Portakal, "Gülşen’i tutuklamanın ya da tutuklatmanın tek nedeni var: güçlünün gücünü göstermek istemesi; korkutmak, yıldırmak, gözdağı vermek. Ama korkmuyoruz" dedi.

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