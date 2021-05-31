Fatih Mehmet Maçoğlu ve Zuhal Okuyan yerel yönetimleri konuştu

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Dayanışma Meclisi’nin Pazar günü gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikte Zuhal Okuyan ve Fatih Mehmet Maçoğlu konuştu. Yerel yönetim konulu etkinliği düzenleyenler arasında mahallenin muhtar adayı Veli Uğur da vardı.

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Dayanışma Meclisi’nin 30 Mayıs Pazar günü yaptığı çevrimiçi etkinlik Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Zuhal Okuyan ve Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. “Toplumcu belediyecilik örnekleri üzerinden yönetime katılım ve yerel örgütlenmelerin önemi” başlıklı etkinliğin düzenleyicilerinden biri de Cihannüma’da 6 Haziran’da yapılacak muhtarlık seçimlerinde aday olan Veli Uğur’du.

İlk sözü alan Prof. Dr. Zuhal Okuyan yerel mücadelelerde özellikle sağlık, çevre ve ulaşım hakkının başa yazılması gerektiğini hatırlattı. Okuyan “Keşke İstanbul’da 10 tane 20 tane muhtarlığımız olsa” dileğini ve bu tür deneyimlerin yayılması gerektiğini ifade etti. Sosyal demokratların yönettiği belediye meclislerinin bile demokratik bir yapıdan uzak olduğunu ve herkesin başkanın söylediğine baktığını söyleyen Okuyan, bu durumun geldiği boyutu merak edenlere Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız” kitabını ve filmini önerdi.

‘Halktan hiçbir şeyi saklamamak lazım’

Maçoğlu’na Cihannüma Dayanışması için önerilerini soran Uğur’a yanıt veren Dersim Belediye Başkanı, muhtarlıkların belediye başkanlarının en çok önemsediği yapılar olduğunun altını çizdi. Halk için, doğa için, ortak yaşam alanları için mücadele edenlerin halk tarafından sevildiğini söyleyen Maçoğlu, önemli olanın insanların karşısına çıkmaya cüret etmekten ve halktan hiçbir şeyi saklamamaktan geçtiğini söyledi. Mehmet Maçoğlu muhtar adayı Uğur’a “İnsanların yüzüne bak, eğer gülüyorlarsa kazanıyorsun” önerisinde bulundu.

Dersim’de yapılan çalışmalara ilişkin gelen sorular üzerine Maçoğlu tüm çalışmaların Dersimlilerin kendi özgücüyle yapıldığı için sağlam ve ucuz olduğunu açıkladı. Borç yönetimininse büyük ölçüde dostlardan gelen dayanışma sayesinde başarıldığını duyurdu. “Üretimde, kadınlara bakışta, LGBT’lere bakışta, eğitimde, yerel yönetimde, şeffaflıkta sosyalizm havasını” estirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı, Dersim toplumunun yarıdan fazlasının bu bilince sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmacılar ve katılımcılar etkinlik boyunca Cihannüma Mahallesi’nde 6 Haziran’da yapılacak muhtarlık seçimlerinde aday olan Veli Uğur’a olan desteklerini her fırsatta dile getirdiler. Son olarak, Mehmet Maçoğlu, Cihannüma Mahallesi’nin muhtarlığını Cihannüma Dayanışması’nın adayı Veli Uğur kazanırsa mahalleyi ziyaret etme sözünü verdi.