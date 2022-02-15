Fatih Maçoğlu'ndan silahlı fotoğrafa tepki

Dersim'de, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın, kolluk kuvveti olduğu iddia edilen ve ellerinde otomatik tüfekler bulunan kişilerle Düzgün Baba Cemevi önünde fotoğraf çektirmesine yönelik tepkiler sürüyor.
Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın cemevi başkanı ve yönetimini tehdit ettiğini savunan Düzgün Baba Cemevi Derneği Başkanı Sinan Kırmızıçiçek, Kaymakam Tutkan'ın "Alevi inanç merkezine yönelik tutumuna karşı Alevilerin mücadelesini sürdüreceklerini” ifade etmişti.
Tutkan, Kaymakam Uğur Tutkan ile defalarca görüştüğünü ve kendilerine usulsüz şekilde yapılan cezai işlemlerin kaldırılacağı yönünde açıklamasına rağmen şuana kadar Cemevine 60 bin TL ceza verildiğini belirtti.
Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan tepki
Yaşanan olaya tepkiler sürerken Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kentteki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile birlikte yaşananlara tepki gösterdi.
Sosyal medyadan da paylaşım yapan Maçoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu: