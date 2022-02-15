Fatih Maçoğlu'ndan silahlı fotoğrafa tepki

Dersim'de, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın, kolluk kuvveti olduğu iddia edilen ve ellerinde otomatik tüfekler bulunan kişilerle Düzgün Baba Cemevi önünde fotoğraf çektirmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın cemevi başkanı ve yönetimini tehdit ettiğini savunan Düzgün Baba Cemevi Derneği Başkanı Sinan Kırmızıçiçek, Kaymakam Tutkan'ın "Alevi inanç merkezine yönelik tutumuna karşı Alevilerin mücadelesini sürdüreceklerini” ifade etmişti.

Tutkan, Kaymakam Uğur Tutkan ile defalarca görüştüğünü ve kendilerine usulsüz şekilde yapılan cezai işlemlerin kaldırılacağı yönünde açıklamasına rağmen şuana kadar Cemevine 60 bin TL ceza verildiğini belirtti.

Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan tepki

Yaşanan olaya tepkiler sürerken Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kentteki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile birlikte yaşananlara tepki gösterdi.

Sosyal medyadan da paylaşım yapan Maçoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

"Nazımiye ilçemiz sınırlarında bulunan Düzgün Baba Ziyaretgâhı, özelde Dersim halkı genelde Alevi toplumu için önemli bir inanç merkezidir.

Yok sayılan, asimilasyona tabi tutulan Alevi inancı ile bu inanç kurumlarına yönelik baskı niteliğindeki ayrımcı politikalar yerine devletin görevi bütününe aynı çerçevede saygı duymak ve eşit mesafede yaklaşmak olmalıdır.

Dünyadaki tüm halklara çağrımız ise şudur: İnanç özgün bir alandır. Tüm inanç gruplarının eşitlik ve saygı duyguları çerçevesinde birlikte yaşama kültürünü inşa etmesi gerekmektedir."