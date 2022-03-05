Fatih Erbakan seçimde Erdoğan'ı destekleme şartını açıkladı

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken partilerden de seçim açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda her iki ittifaka da katılım ihtimalinin yüzde 1'in altında olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Masası kanalında Fatih Atik'in konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Erbakan, "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimin ikinci tura kalması halinde hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz."