Fatih Erbakan seçimde Erdoğan'ı destekleme şartını açıkladı

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken partilerden de seçim açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Daha önce yaptığı açıklamalarda her iki ittifaka da katılım ihtimalinin yüzde 1'in altında olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Masası kanalında Fatih Atik'in konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
Erbakan, "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimin ikinci tura kalması halinde hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: