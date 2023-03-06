Fatih Erbakan 'Kemal Kılıçdaroğlu çağrı yaparsa tavrınız ne olur?' sorusuna yanıt verdi

tv100'de Oğuz Haksever ile Şimdi Konuşalım programında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, Oğuz Haksever'in "Kılıçdaroğlu çağrı yaparsa tavrınız ne olur?” sorusuna yanıt vererek, "CHP’nin politikalarıyla ilgili eleştirilerimiz de ortada. Bu noktada uzlaşı sağlamak çok da mümkün olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Siyasette 24 saatin çok uzun olduğunu belirten Erbakan, “Şu anda içince bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok. Mesele milletvekili olmak ve Meclis’e girmekten ziyade prensipler üzerinde uzlaşmaktır. Bugüne geldiğimiz aşamada böyle bir ittifakla anlaştığımız yok. Kendi başımıza gireceğiz, o şekilde gözüküyor” dedi.