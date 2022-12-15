Fatih Erbakan: Karara en çok Akşener ve İmamoğlu sevindi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararıyla ilgili konuşan Erbakan, "Bu karara en çok sevinen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi olmuştur. Dün gördük. Adeta bir kutlama, bayram havası içindeydiler" dedi.

'Karar İmamoğlu'nun işine yaradı'

Erbakan şunları kaydetti:

"Çok ağır suçlarda siyaseten yasak gelmesi bize uygun değil. Ama hukuk karar vermiş, gerekçeli kararı beklemek lazım. Bu karara en çok sevinen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi olmuştur. Dün gördük. Adeta bir kutlama, bayram havası içindeydiler. İmamoğlu'na zarar değil, fayda getirecek bir süreç oldu. Millet mağdurun yanında oluyor.

'En çok Akşener ve İmamoğlu sevindi'

Millet İttifakı aday gösterirse seçimlerde aday olma ihtimali olursa bu da kendisinin çok işine yarayacak bir durumdur. İmamoğlu'nun adaylığı güçlendi. Bu karara sevinenler Meral Akşener Ve Ekrem İmamoğlu oldu. Kılıçdaroğlu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 6'lı masa içerisinde İmamoğlu'nun adaylığı için baskı gelebilir.

Siyasi bir kararsa ve iktidar kanadının etkisiyle alınmışsa iktidar kanadı açısından yanlış olur. Türk milleti her zaman mağdurun, mazlumun yanında oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı böyle bir süreçle hapse girmişti, Cumhurbaşkanı oldu.

Siyasi yasak uygulanmazsa bu mağdur durumuyla seçimlerde aday gösterilmesi mümkün. İktidara karşı bir aday olarak çıkma ihtimali vardı ve dolayısıyla ‘Önünün kesilmesi için böyle bir adım atıldı’ diye insanların zihninde yer ediniyor."