Fatih Erbakan İstanbul Sözleşmesi'ni ve LGBT'leri hedef aldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'ni ve LGBT'leri hedef alan Erbakan, "LGBT bireylere haklarını vereceğiz diyor CHP ama şu anda yetki sahibi olanlar da bunların açılmasına izin vermişler. 2015'te 25 tane LGBT derneği olduğunu görüyoruz. İktidara gelince LGBTİ derneklerini kapatacağız. 70 yıl Komünizmin etkisindeki Rusya’da bile LBGT propagandası yasaklandı. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış bir milletin evlatları olarak bizim de bu konuda duyarlı olmamız Müslüman bir ülke olarak son derece normal. Tüm dinlerde yasaklanmış bir sapkınlıktır" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Buket Aydın ile Yüz Yüze" programının konuğu olan Erbakan, "İstanbul sözleşmesi de bunlarla ilgili. 6284 onun uzantısı ve uygulanması devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi ailenin temeline konulmuş bir dinamit gibi" ifadelerini kullandı.

Hakan Şükür açıklaması

Hakan Şükür'ün TV 5 yayınına katılmasına da tepki gösteren Erbakan, "TV5 ekranları Canan Kaftancıoğlu’na açık, CHP’lilere açık, HDP’lilere açık, 'FETÖ'cülere açık bir tek Yeniden Refah Partisi’ne kapalı. Bunu izleyicilerinin, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Milli Görüş’ün desteğiyle kurulmuş bir kanal ama şu an bu çizgiden çok uzak. Diyecek bir şey yok, hepimizin katkısı var kurulmasında ama geldikleri noktada tasvip etmiyoruz" dedi.