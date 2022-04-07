Fatih Erbakan adaylığını açıkladı

Fatih Erbakan, gazeteci Alper Altun’un YouTube kanalında, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Milli Görüş kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayatta olsaydı CHP ile olurdu" söylemini eleştiren Erbakan, "Temel Bey yanlış pozisyonuna bir meşruiyet arıyor. Sokağa dahi çıkamayacak duruma gelmişler. Erbakan Hoca asla 60 yıl sonra Türkiye’nin başına bir CHP’li getirme operasyonuna dâhil olmazdı, altılı masada asla yer almazdı" ifadelerini kullandı.
Erbakan 2023 seçimlerine parti olarak milletin isteği ile tek başına katılacaklarını ve partisinin cumhurbaşkanı adayı da olduğunu kaydetti.
'Mansur Yavaş aday olamaz'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olsun" çıkışını da değerlendiren Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını olası görmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.
Adaylığını açıkladı
Erbakan, seçmenin kendilerini hiçbir ittifaka yakıştıramadığını belirterek, seçime tek başına girmeleri halinde partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade ederek, şunları söyledi: