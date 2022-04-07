Fatih Erbakan adaylığını açıkladı

Fatih Erbakan, gazeteci Alper Altun’un YouTube kanalında, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Milli Görüş kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayatta olsaydı CHP ile olurdu" söylemini eleştiren Erbakan, "Temel Bey yanlış pozisyonuna bir meşruiyet arıyor. Sokağa dahi çıkamayacak duruma gelmişler. Erbakan Hoca asla 60 yıl sonra Türkiye’nin başına bir CHP’li getirme operasyonuna dâhil olmazdı, altılı masada asla yer almazdı" ifadelerini kullandı.

Erbakan 2023 seçimlerine parti olarak milletin isteği ile tek başına katılacaklarını ve partisinin cumhurbaşkanı adayı da olduğunu kaydetti.

'Mansur Yavaş aday olamaz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olsun" çıkışını da değerlendiren Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını olası görmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Adaylığını açıkladı

Erbakan, seçmenin kendilerini hiçbir ittifaka yakıştıramadığını belirterek, seçime tek başına girmeleri halinde partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Anadolu’yu karış karış geziyoruz ve gördüğümüz şu halkımız bizi herhangi bir ittifaka yakıştıramıyor. Dolayısıyla seçime tek başımıza girmemiz hepsinden daha evla olacak gibi görünüyor. Bizim gönlümüzden geçen de tek başımıza seçime girmek. Her iki ittifakta da problemler var. Tasvip etmediğimiz eleştirdiğimiz noktalar var. Bizim kendimizin tek başına girme ihtimalimiz son derece yüksek. Böyle bir durumda da Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamız yüksek bir ihtimal. Yeniden Refah Partisi’nin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkanı olması son derece doğal."