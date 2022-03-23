Fatih Erbakan: 60 yıl sonra ülkenin başına CHP'li Cumhurbaşkanı getirmeyin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada muhalefet partilerine seslenerek "Türkiye'nin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme projesinin bir parçası olmayın" dedi.

Fatih Erbakan, CHP'nin, İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın milletin sorunlarını çözebileceğini düşünmediğini söyledi. Artık "Milli Görüş"ün iktidara gelmesi gerektiğini savunan Erbakan, şöyle konuştu:

"İttifakın içerisindeki özellikle 5 partiye tekrar çağrımızı yineliyoruz. Burada, bu masanın içerisinde bulunup 60 sene sonra Türkiye'nin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme projesinin bir parçası olmayın. Gelin Milli Görüş prensipleri çerçevesinde, paylaşımda, yönetimde adaleti sağlamak üzere, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomiye geçmek üzere, iki yüzlü, çifte standartçı, bugüne kadar sicili ortada olan Batı'nın, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin, G-20'nin peşinde koşmak yerine D-60'ı kurmak üzere Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim, Milli Selamet İttifakı'nı gerçekleştirelim. Milletin selamete çıkması için bir ittifak altında birleşelim. Bu olmasa dahi bizim Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere en güçlü şekilde gireceğimizi ve çok ciddi bir aktör olarak Türk siyasetine yön vereceğimizi ifade etmek istiyorum."