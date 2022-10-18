Fatih Dönmez'den 'maden' açıklaması: Şehitlerimizin ödemelerine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'daki maden faciası hakkında Meclis'te açıklamada bulunuyor.

"Söz konusu vahim hadisenin grizu şeklinde meydana geldiği değerlendirilmektedir" diyen Dönmez, "Galeride kısmi yangınlar oluşmuş, kömür üretimi bölümünde kısmi göçükler meydana gelmiştir. Kaza anında 110 madenci kardeşimiz çalışmaktaydı. İvediyle arama-kurtarma çalışmaları başlamıştı. 30 tahlisiyecimiz bulunmaktadır. 110 kişi ilave ekipler maden ocağında arama-kurtarma çalışmalarında görev almıştır. Madencilerimizden 58'i sağ tahliye edildi, 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. 11 madenci ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi" ifadesini kullandı.

Kazanın yaşandığı ilk dakikalarda Sayıştay raporlarının gündeme getirildiğini belirten Dönmez, "2017 ve 2019 yıllarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Soma ve Ermenek kazalarından sonra mevzuattaki düzenlemelere istinaden TTK'da iyileştirilmeler yapılmadığı iddiaları ortaya atıldı. Toplam 200 km'lik alanlarda 'hayat hattı' tesis edildi. Maske değişim istasyonları kuruldu. Yeraltında metan, oksijen, karbonmonoksit, sıcaklık, hava hızını ölçen sensörlerin bulundurulma zorunluluğu yerine getirmiştir. Seyyar ölçüm cihazı bulunmaktadır. Acil ikaz sistemi, sıcaklık ve basınç ölçer, gaz izleme sistemi, kamera, aspiratör modernizasyonu, iş elbiseleri, yangın söndürme sistemleri, havalandırma gibi 50 kalemde iyileştirmeler yapıldı. Yeraltındaki hava giriş ve çıkışlarını denetmek için sensörler tesis edilmiştir" iddiasında bulundu.

Dönmez, kazadan önceki kayıtlar incelendiğinde metan gazı seviyesinin yükseldiğini, emniyet amaçlı elektriklerin kesildiğini, son kayda göre havadaki metan gazının 1,69 olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Dönmez, kazada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine 1,5 milyon lira ödeneceğini söyledi. Dönmez, "şehitlerimizin ödemelerine başlandı" dedi.