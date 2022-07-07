Fatih Dönmez istifa mı edecek? O hesaptan iddia... 

Seçimlere az bir süre kalırken kabine değişikliği iddiaları gündemden düşmüyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in istifa edeceği yönünde ortaya atılan iddia Ankara kulislerinde yankı uyandırdı.

Bakan Dönmez istifa mı ediyor?

Twitter’da yer alan "Ankara Kuşu" isimli hesaba göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez istifaya hazırlanıyor. "Ankara Kuşu" hesabı yaptığı paylaşımda, Fatih Dönmez'i etiketleyerek, "Sn Bakanım istifa edecekmişsiniz, doğalgazı çıkarmadan mı gideceksiniz?" ifadelerini kullandı.

