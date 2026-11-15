Fatih Altaylı'ya verilen hapis cezası bozuldu

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında YouTube kanalında yaptığı bir yayında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Now Haber Adliye Muhabiri Halil Sadri Yılmaz'ın aktardığına göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Altaylı'ya verilen hapis cezasını bozdu.

Kurulun kararında, Altaylı'nın sözlerinin muhatabını tedirgin etmeye yeterli olmadığı belirtildi. Dosya, yeniden karar verilmesi amacıyla ilgili daireye gönderildi.

190 gün tutuklu kaldı

Fatih Altaylı, 20 Haziran 2025'te YouTube kanalında yayımladığı programda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Osmanlı padişahlarının öldürülmesine ilişkin tarihsel örnekler vermişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Altaylı'yı hedef alan paylaşımının ardından gazeteci gözaltına alınmış, 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Kasım 2025'te Altaylı'yı "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Altaylı, 190 gün tutuklu kaldıktan sonra 29 Aralık 2025'te tahliye edilmişti. İstinaf incelemesi kapsamında tahliye kararı verilmesine karşın dosyanın esası üzerindeki hukuki süreç devam ediyordu.

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