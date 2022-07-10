Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanlığı'na: Aşı yoksa randevu vermeyin

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Covid-19 aşısı hatırlatma dozu randevularına ilişkin yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevusu açıp vatandaşa randevu verip hastane kapısında yeterli aşı yok diyerek geri çevirmek neyin nesi! Aşı yoksa randevu vermeyin. Bayram günü milleti hastane önünde rezil etmeyin. Önce hastanelere aşı yollayın sonra randevu verin. Çok mu zor!" ifadesini kullandı.

Altaylı daha sonra yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuğunu söyledi ve "Elinde Aşı olmayan hastanelere randevu verilmeyecek. Bayram süresince 6 lı gruplar aranmadan bir kişi bile gelse aşısı yapılacak. Her ilde birden fazla hastanede mutlaka aşı bulunması yarından itibaren sağlanacak" diye belirtti.