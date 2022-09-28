Fatih Altaylı: Zehirli bir süreç başlıyor, olabilecekleri düşünmek gerçekten ürkütücü

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 2023 Haziran’ında yapılması planlanan seçimler yaklaşırken Türkiye’nin “zehirli bir sürece girdiğini” söyledi.

Altaylı, “bu süreçte Türkiye’ye verilecek zararın seçim sonrası telafi edilecek düzeyde olmasını umduğunu” söyledi.

Altaylı'nın “Zehirli bir süreç başlıyor” başlıklı bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Zannederim önümüzdeki seçimlere doğru giderken “Post 8 Haziran” dönemine benzer bir dönem yaşayacağız. Nasıl mı! Anlatayım. 14 Eylül günü, yani iki hafta önce ne yazdığımı hatırlıyor musunuz!

Muhalefetin kendi ayağına sıkmaya doğru gideceğini, ana muhalefet partisi içinde iktidarla yakın isimlerin iktidar koalisyonunun ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yapmaya başlamasını, ardından da HDP içindeki bazı unsurların devreye gireceğini ve muhalefeti zor duruma düşürmek ve teröristlerle işbirliği yakıştırmasını güçlendirecek bazı gelişmeler olmasını beklediğimi yazdım. Ve ekledim: “Selahattin Demirtaş da bu süreci engelleyemesin diye içerde tutuluyor.” Böyle olacağını bekliyordum ama bu kadar hızlı, bu kadar çabuk ve bu kadar erken olacağını beklemiyordum doğrusu.

Bakın bu yazıdan sonra olan gelişmelere. CHP içinden bazı isimler iktidarın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yapmaya başladılar. Muhalefete, daha doğrusu CHP’ye yakın medya büyük bir hızla kendi kendini yıpratmaya başladı bile. Ve tam da dediğim gibi “terör ve bölücülük” 8 Haziran sonrası hızlı ve ani tırmanışı hatırlatır biçimde Türkiye’nin gündemine hızla giriyor. Bakın şu olanlara. Bursaspor ile Amedspor maçında yaşananlara.

Yıllardır bu liglerde yer alan Amedspor’un bir antrenman videosu nedense şimdi sızıyor. Maksatlı bir biçimde yapıldığı aşikar bu video, troller tarafından sosyal medyada köpürtülüyor. Ardından maçta futbolcular arasında bir gerilim yaşanıyor. Bu gerilim sosyal medyada son derece ayrıştırıcı ve hatta bölücü bir pompalamaya maruz kalıyor. Bu açık provokasyonun dumanı tüterken, bu kez Mersin’de bir PKK’lı grup ellerinde bomba düzeneği ile bir karakola saldırıyor. Bir polisimizi şehit ediyor. Birini yaralıyor.

Peki söyler misiniz bana PKK son olarak ne zaman böyle bir eylem ya da eylem girişiminde bulundu. Epey olmuştur değil mi! Dahası Selahattin Demirtaş, bu saldırıyı en sert sözlerle kınıyor. Ama sesi duyulmuyor bile. Ve biliyoruz ki, bu daha “entree”.

“Önümüzdeki 9 ayda olabilecekleri düşünmek gerçekten ürkütücü” diyen Altaylı, yazısının devamında şunları kaydetti:

Tam da 14 Eylül’de söylediğim gibi. Çok çirkin, çok bel altı vuruşlu bir sürece giriyoruz. Belli ki, seçim süreci bu konu üzerinden yürütülecek. Umarım bu süreçte Türkiye’ye verilecek zarar, seçimden sonra telafi edilecek düzeyde kalır.