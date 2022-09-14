Fatih Altaylı yaşadığı örnekleri böyle anlattı: 'Yandık'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, doktorlarla ilgili uzun süredir yaşanan tartışmayı örneklerle köşesine taşıdı.

Altaylı, ulaşmak istediği bütün doktorların yurt dışına çıktığını belirterek, “Elde kalan doktorlarımıza gözümüz gibi bakalım” dedi.

Fatih Altaylı’nın yazısı şöyle:

“Birkaç gün önce bir arkadaşım aradı.

Kendi alanında Türkiye'nin en iyisi olan bir doktora ulaşmak istiyormuş ama bir türlü ulaşamamış.

Söz konusu doktoru ben de yakından tanıdığım için benden rica etti.

Başladım aramaya.

Telefonu sürekli kapalı.

Sonunda başka bir doktor tanıdık vasıtasıyla numarasını buldum.

Aaa, yabancı bir ülke numarası.

Aradım.

Geçen sene Türkiye'yi terk etmiş. İngiltere'ye yerleşmiş.

Eski hastaları ile ilgilenmek üzere ayda bir kez Türkiye'ye geliyormuş.

Kendisi gibi doktor olan kızı da ABD'ye gitmiş.

Önceki gün de bir nörolog ihtiyacımız oldu.

Çok başarılı olduğunu bildiğim bir nöroloğun numarasını istemek üzere bir dostumu aradım.

"Numarasını vereyim ama bir işine yaramaz" dedi.

Çünkü o nörolog da burada çalıştığı hastaneden ayrılmış ve Almanya'ya gitmiş. "Arada annesini görmeye geliyor. O zaman yakalarsan yakalarsın" dedi.

"Asistanı vardı" dedim.

O da Fransa'ya gitmiş.

Diyeceğim o ki, elde kalan doktorlarımıza gözümüz gibi bakalım.

Yakında onlar da giderse.

Yandık.”