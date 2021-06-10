Fatih Altaylı: Veyis Ateş söz verdiği açıklamayı yapmayınca izne çıkarıldı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Veyis Ateş'in kendisinden talep edilen açıklamayı yapmaması nedeniyle "zorunlu izne çıkarıldığını" yazdı.

Peker'in ise Altaylı'nın yazısı ile eş zamanlı olarak Ateş'e hitaben "Hani açıklama yapacaktın, neden yapmıyorsun? Sen bir açıklama yap (hediyen bende hazır)" demesi dikkat çekti.

'Yazılı açıklama yapacağını söyledi, yapmadı'

Altaylı bugünkü yazısının ilgili bölümünde "Grup yönetiminden aldığım bilgiler doğrultusunda Habertürk tarafındaki gelişmeleri size aktarayım" diyerek, gelişmelerin perde arkasını anlattı. "İlk gün, yani Sedat Peker, Veyis Ateş’in gazetecilik dışı ve gerek meslek, gerekse Ciner Grubu ilkeleri açısından kabul edilmesi imkansız iddiaları ortaya attığı an Habertürk yönetimi Veyis Ateş’ten konu ile ilgili bilgi istedi" diyen Altaylı şöyle devam etti:

"Ateş’in “Bu iddialar tamamen yalan” demesi üzerine Ciner Medya Grubu olarak kendisinden bunu yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurması istendi. Veyis Ateş’in bir açıklama yapmaması üzerine kendisi zorunlu olarak izne çıkarıldı. Ancak Veyis Ateş o gün yapacağını söylediği açıklamayı aradan 5 gün geçmesine rağmen hala yapmadı. Bu durumun grup açısından kabul edilebilir olmadığı çok açıktır."

Peker'den Ateş'e yeni suçlama

Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’de ücretsiz kaldığını iddia eden ve Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan bir olayda 'parayı sen aldın' diye Ateş'i itham eden Sedat Peker ise bugün yeni bir tweet attı. Peker, Ateş'i, hem Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolarına 'İçişleri Bakanlığı tarafından çöküldüğünü' iddia ettiği olayda, hem de 'oteline çökülmesi' konusunda 'aracılık yapmakla' itham etti; "Sen bir açıklama yap (hediyen bende)" dedi.

Ne olmuştu?

Ülkücü mafya Peker'in 9. videosunda, kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı olan ve yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde ücretsiz kalan isimler arasında saydığı Veyis Ateş, geçtiğimiz günlerde Habertürk'teki programına çıkmamıştı. Habertürk'te saat 17.00'de başlayan Akşam Haberleri'ni sunan Ateş'in yerine programı Ceren Bektaş Atuk sunmuştu. Atuk, "Veyis Ateş'in yıllık izinde olması nedeniyle akşam haberlerinde birlikteyiz" demişti.