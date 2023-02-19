Fatih Altaylı: Muhalefet seçimlerin erteleneceğine çok da güvenmesin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Maraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen seçimin zamanında yapılıp yapılmayacağı tartışmasında AKP yönetiminde iki farklı görüşün olduğunu belirtti.

Altaylı, "Bana gelen bilgilere göre özellikle 'İstanbul seçimleri tekrarlatılsın' diyen grup şimdi 'Seçimler ertelensin' diyor" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"İki görüş çarpışıyor, AK Parti yönetimi iki farklı görüşe kulak veriyor.

Bunlardan ilki 'Seçimleri 1 yıl erteleyelim. Yaraları saralım. Gücümüzü gösterelim. Depremdeki zaafımızı unutturalım. Sonra seçime gidelim. Şimdi seçime gidersek muhalefet depremdeki başarısızlığımızı kullanır' görüşünde. Bana gelen bilgilere göre özellikle "İstanbul seçimleri tekrarlatılsın" diyen grup şimdi 'Seçimler ertelensin' diyor.

Diğer grup ise “Seçimleri zamanında yapalım. Altılı Masa’nın henüz bir adayı bile yok. 14 Mayıs’ta seçim dersek far görmüş tavşan gibi olurlar. Nasılsa seçim ertelenecek diye düşünüyorlar. Biz seçimi vaktinde yapalım. Bu arada müteahhitlerle konuşuyoruz. Birkaç ay içinde ilk konutları teslim etmeye başlayabilirler. Bu da olumlu bir hava yaratır. Seçimi erteler isek ekonomiyi daha fazla böyle tutma ihtimalimiz yok. Kurları Mayıs’a kadar tutabiliriz ama sonra zor. Keza enflasyon daha da artacak. 1999 depremi sonrası ekonominin nasıl zorlandığını unutmayın. YSK’ya yıkılan iller için bir çözüm ürettirelim ve seçim yapılsın. Çünkü bizim için en iyisi Mayıs, bilemedin Haziran. Sonrası daha kötü olacak” diyorlar. AK Parti içindeki tartışmalar böyle.

Son kararı ise her zaman ve hep olduğu gibi bir kişi verecek. Onun kim olduğunu da söylememe gerek yok herhalde.

Bu yüzden muhalefet seçimlerin erteleneceğine çok da güvenmesin. Açıklamasa bile adayını belirlesin. Memleketin bir de masa depremine ihtiyacı yok bu günlerde."