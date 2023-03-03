Fatih Altaylı: 'Mansur Yavaş’la konuştum, aday olarak çıkma ihtimali sıfırın da altında'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplamış, yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİP dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktarmıştı.
Akşener, "İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diyerek, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in çağrısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü söyleyen Fatih Altaylı, “Mansur Yavaş ile görüştüm aday olma ihtimali yüzde 0’ın altında” dedi.