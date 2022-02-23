Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu müjdeyi verdi, aday değil

Fatih Altaylı bugünkü yazısında, "Sadece ittifak ortaklarının seçmenlerinin değil, pek çok CHP seçmeninin de kabusu haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesine artık nokta koyuldu" iddiasında bulundu.
Altaylı, "Kemal Bey, bir soru üzerine 'Eğer diğer 5 lider beni aday olarak görmek isterlerse bundan gurur duyarım ve elbette aday olurum' dedi. Bundan çıkan net sonuç şu: Aday değilim. Çünkü çok açık ki, Temel Karamollaoğlu CHP’li bir adaya değil ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı" değerlendirmesinde bulunurken, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: