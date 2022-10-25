Fatih Altaylı: 3 çocuğun yoksa kadın değilsin, daha büyük bir terbiyesizlik görmedim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın eşi vefat eden kadınlara konut desteğinden en az 3 çocuğu olan kadınların yararlanacağına yönelik açıklamasını, "Bakar mısınız rezalete. En az 3 çocuğun yoksa kadın değilsin. 3 çocuğun 18 yaşından büyükse muhtaç değilsin. Kocan ölmediyse varlık değilsin. Böyle bir ayıp, kadına karşı yapılmış daha büyük bir terbiyesizlik ben görmedim" ifadelerini kullandı.

Binlerce, on binlerce kadının çok istemesine rağmen çocuk yapamadığını belirten Altaylı, "Hani sizin şu “kader planı” dediğiniz şeyden ya da bilimsel olarak “biyolojik” nedenlerden. Onlar insan değil mi! Onlar kadın değil mi! Bu mu kadına bakışınız. Bu mu sosyal devlet, sosyal yardım anlayışınız. Sizi dinledikçe biz utanıyoruz. Utanmak ne kelime yerin dibine giriyoruz" diye yazdı.