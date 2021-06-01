Faşizme karşı direniş: Berlin'de 3 kadın komünist

Faşizmden kurtuluşun 76. yılında Berlin´de yapılan eylemlerde üç kadın komünist anıldı. Antifaşist mücadelede ismi öne çıkarılan Scholl Kardeşler ve üç kadın komünistin mücadelesindeki kesişim ve ayrım noktalarının bugünkü mücadelede nereye oturduğuna yakından bakalım.

Scholl Kardeşler

Hukuk kuramlarını alt üst eden kararları ve en dikkat çekmeyecek eylemlere dahi aşırı yaptırımlar uygulayarak dehşet saçan, kesin sayısı bilinmemekle birlikte en az 5.266 kişinin idam edilmesine karar veren Hitler rejiminin eli kanlı mahkemesi Volksgerichtshof’un (Halk Mahkemesi) celladı Hakim Ronald Freisler’in başkanlık ettiği en ünlü yargılamalardan birisi Sophie Scholl ve abisi Hans Scholl’un Şubat 1943’teki idam cezasına çarptırıldıkları davaydı.

Münih Üniversitesi’nde Biyoloji ve Felsefe bölümü öğrencisi Sophie Scholl henüz 21 yaşındayken bizzat Freisler’in imzasını attığı 22 Şubat 1943 tarihli idam kararı ile aynı gün giyotine gönderilerek abisi Hans ve arkadaşları Christoph Probst ile birlikte Hitler rejimi tarafından katledildi. Sophie Scholl, savaş karşıtı “Beyaz Gül” örgütüne üye olması, bir öğrenci ve potansiyel asker olarak Führer’e sadakat göstermemesi, Alman savaş endüstrisine “pasif direniş” ile sabotaj girişiminde bulunması gerekçe gösterilerek yargılandı ve suçlu bulundu. Haksızca ve acımasızca idamına karar verilen binlerce insan arasından Sophie Scholl’un hikayesini özel kılan, Almanya genelinde yaklaşık 200 tane okula, 600 tane caddeye ismi verilmesinin nedeni ne olabilir? Doğumunun 100. yılı kutlanırken kamu yayıncısı Südwestrundfunk’un “Ich bin Sophie Scholl (Ben Sophie Scholl)” adlı Instagram projesine milyonlarca avro harcamasının özel sebebi nedir?

Faşist Nazi döneminde gösterdiği cesaretle tüm dünyaya ilham kaynağı olan Scholl’u anmakla birlikte bu sorgulamaları yapmak sağlıklı bir mücadelenin zorunluluğudur. Sophie Scholl ve Hans Scholl komünist değillerdi ve kurucusu oldukları “Beyaz Gül” grubu verdikleri savaş karşıtı mücadeleyi komünizm üzerinden değil, İncil’den pasajlarla, Katolik argümanlarla, Laozi, Novalis ve Aristotales alıntılarıyla yürütmekteydiler. Scholl ve Beyaz Gül’ün komünist olmaması, verdikleri mücadelenin değerini azaltmamakla birlikte, Almanya’nın ve bugünkü ekonomik gücünü Hitler rejimine borçlu olan Volkswagen gibi şirketlerin Scholl üzerine bu kadar çok titriyor olmasıyla yakından ilgili. Halkların Nazi faşizminden kurtarıldığı 9 Mayıs Büyük Zafer gününü “Avrupa Günü’ne” evirmeye çalışan, İkinci Dünya Savaşı’nı zafere ulaştıran devletin Amerika Birleşik Devletleri olduğuna ikna etmeye çalışan güçlerin, Nazi dönemi direnişçilerinin kapitalizm karşıtı duruşunun ve komünizm mücadelesinin anlamını boşaltmaya çalıştığını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Sınıf savaşına ve antifaşist mücadeleye sağlıklı bir açıdan yaklaşabilmek adına bugün Sophie Scholl’u anarken diğer direnişçileri anmamak, antikomünizm propagandasına alet olmak ve içi boşaltılmış bir antifaşist cepheye dahil olmak anlamına gelecektir.



Yürüyüşten bir kare: Antifaşist direnişteki kadınlar çok yaşayın! Vardım, varım, var olacağım.

Direnişte Kadınlar - Antifaşizm Anma Kampanyası:

Berlin´de, “Antifaşist Direnişteki Kadınlar Çok Yaşayın!” sloganıyla düzenlenen eylemler dizisi, devrimci Frieda Seidlitz’in 85. ölüm yıldönümünde Rosa Luxemburg’un meşhur sözü “Vardım, varım, var olacağım!” çağrısı son buldu. Berlin-Weißensee’de yer alan Antonplatz’dan başlayan yürüyüş, Frieda Seidlitz, Berthold Monzke ve Else Jahn’ın mezarlarının bulunduğu Weißensee Yahudi Mezarlığı’nda sona erdi. Nazi Rejimi Tarafından Baskı Görenler Berlin Derneği- Antifaşitler Birliği, Pankow Antifaşist Taarruzu ve Kuzey Doğu Antifa tarafından organize edilen eylemler dizisinde ilk olarak 17 Mart’ta Anna Ebermann anıldı, 22 Nisan’da Weißensee’nin Nazi rejiminden kurtuluşu kutlandı ve 26 Nisan’da devrimci Else Jahn anıldı. Alman Komünist Partisi (DKP), Sosyalist Alman İşçi Gençliği (SDAJ) ve Rote Hilfe Berlin’in de dahil olduğu yürüyüşte kadınların sınıf mücadelesindeki yeri vurgulandı. Hitler döneminde katledilen binlerce komünist ve antifaşist arasından Berlin’in Weißensee bölgesinde mücadele veren bu üç devrimcinin hayat hikayesine kısaca bir bakış atmak faydalı olacaktır.



Frieda Seidlitz – KPD ve Roten Hilfe üyesi

Frieda Seidlitz

“Eğer bir gün tutuklanırsam, cesedimi aşabilirler ama dudaklarımdan hiçbir şey çıkmaz.”

2 Eylül 1907 yılında işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Frieda Seidlitz, tezgahtarlık eğitimini tamamlayıp sınıfının bir parçası olduktan sonra İşçi Federasyonu’nda bir sendikacı olarak örgütlenmiştir. Burada, hayat arkadaşı Martin Weise ile tanışmıştır. Martin, tıpkı Frieda gibi hayatını örgütlü bir komünist olarak sürdürmüş, Almanya Komünist Partisi'nin yayın organı Die Rote Fahne'de redaktör olarak çalışmış ve 1943 yılında Naziler tarafından öldürülmüştür.

Frieda kısa hayatının 24 yılını KPD’ye vermiştir. Nisan 1933’te nasyonal sosyalizme karşı sürdürülen direnişte aktif bir KPD üyesi olması ve rejime karşı düzenlenen eylemlere düzenli olarak katılması nedeniyle tutuklanmıştır. Rejim baskılarına boyun eğmeyen Frieda kendisini temize çıkararak Çekoslavakya’ya kaçmayı başarsa da oradaki günleri kısa sürmüş, KPD yurtdışı örgütünün elçisi olarak Almanya’ya geri dönmüştür ve Berlin-Brandenburg bölgesinde illegal faaliyetler yürüten Roten Hilfe’de örgütlenmiştir. Burada yaklaşık 50 kişilik bir direnişçi grubuyla birlikte faaliyetler sürdürmüştür. Berlin’de illegal bir şekilde yaşayan ve Roten Hilfe’nin organizasyonu için kritik bir rolü olan Frieda ve Berlin’deki dört merkez arasında malzeme sevkiyatı yaparken aynı zamanda Çekoslavakya ile bağlantıda önemli bir rol sürdürmekteydi.

İşin özü Frieda gençliğini, enerjisini ve hayatını faşizm ile mücadeleye ve komünizm hayaline ulaşmak için ortaya koymaktaydı. Baskı rejimindeki illegal örgütlülüğü Nisan 1936’da sona erdi ve Gestapo tarafından tutuklanarak Alexanderplatz’daki Emniyet Müdürlüğü’ne nakledildi. Yaklaşık 5 hafta boyunca Gestapo tarafından sayısız işkenceye ve kötü muameleye maruz bırakıldıktan sonra kötü haber geldi. 27 Mayıs günü hiçbir detay açıklanmaksızın resmi kayıtlarda Frieda’nın “pencereden düşme” nedeniyle hayatını kaybettiği yazıldı.



Anna Ebermann – Weißensee Antifaşisti, KPD Üyesi

Anna Ebermann

10 Şubat 1891’de bir işçi ailesinin çocuğu olarak Würzburg-Rottenbauer’de dünyaya gelen Anna Ebermann, Karl Ebermann ile evliliğinin ardından Berlin-Weißensee’ye taşınmış; 1931’de KPD saflarında örgütlenen Anna, faşizme karşı direnişte illegal faaliyetler yürüten örgütlerin ve direnişçilerin mücadelesine destek vermek için Weißensee Gürthelstaße’deki evini bir örgüt evi haline getirmiştir. Takip edilen ve hakkında yakalanma kararı bulunan Yahudilere evinin kapısını açmıştır ve saklanmalarını sağlamıştır. Gittiği her yeri mücadele alanına dönüştüren Anna, Nisan 1943’te kardeşini ziyaret için memleketi Rottenbauer’de bulunduğu sırada Naziler’in Stalingrad bozguna uğramasının haberini almış, rejimin baskıyı iyice artırdığı bu dönemde, şehir lokalinde toplananlara korkusuzca hitap etmiştir: “Hitler’in yenilgisi bizim için bir kaos olmayacak, aksine yeni ve daha güzel bir Almanya’nın başlangıcı olacak.”

Anna, örgütlü bir komünist olması, eşi ve çocuklarının Herbert Baum’un önderliğini yaptığı direniş gruplarında ön sıralarda mücadele etmesi ve son olarak lokaldeki konuşması nedeniyle 5 Mayıs tarihinde Gestapo tarafından İhanet Kanunu’na aykırılıktan dolayı gözaltına alındı ve Würzburg’daki inceleme hapishanesine nakledildi. 19 Kasım 1943 tarihinde yargılanması sona erdi ve “Ulusal Savunmayı Baltalamak (Wehrkraftzersetzung)” suçunu alenen işlediği gerekçesiyle “Ağır İhanet (Hochverrat)” suçundan idama mahkum edildi. Anna Ebermann faşizmden kurtuluşa 1 yıl kala 17 Mart 1944 tarihinde Berlin-Plötzensee’de faşizmin cellatları tarafından katledildi.



KPD üyesi Else Jahn’ın anısına Berlin Berliner Alle 21 numarada duran hatıra levhası

Else Jahn

1901 yılında Berlin’de doğan Else Jahn ise sınıf mücadelesinde devrimci saflarda yer alan annesi Anna Gerichow’un izinden giderek genç yaşlarda komünist gençlik örgütlerinde ilk siyasi deneyimlerini edinmiştir. 1924 yılında KPD’ye örgütlenen ve Büyük Buhran döneminde yükselen faşist tehlikeye karşı antifaşist bloğun oluşturulması adına katkılarda bulunan Elsa, Nazilerin iktidara gelmesinin ardından Berliner Allee 21 numaralı dairesindeki evi KPD’nin ve Rote Hilfe’nin illegal organizasyon merkezlerinden birisi haline getirdi. Bu süre zarfında Gestapo’nun takibine takılan Elsa, 1936 yılında tutuklandı ve yaklaşık 3 yıl sürecek hapis cezasına çarptırıldı. Gördüğü baskılar ve hapishane hayatı Elsa´yı yıldırmamış olacak ki, hapishaneden çıkar çıkmaz mücadelede aktif yerini aldı. Nisan 1945’e gelindiğinde nihai zafere ulaşmadan mücadelesinden vazgeçmemekte kararlı olan Elsa, kardeşleri Willi ve Fritz ile birlikte Berlin sınırlarına ulaşan Kızıl Ordu saflarına dahil olmuştur. 26 Nisan 1945 tarihinde zafere sayılı günler kalmışken Weißensee yakınlarında bugünkü adıyla Gustav Adolf Caddesi’nde SS birlikleriyle savaşırken hayatını kaybetmiştir.



Weißensee Yahudi Mezarlığı’nda bulunan anıt mezar

Toplumsal cinsiyet normlarına ve ideolojik baskılara sığmayan, antifaşizm ve komünizm mücadelesi uğruna canlarını ortaya koyan Frieda, Else, Anna ve sayısız kadın devrimciyi, devrime giden yolda kadınların rolünü kavramak için bir kez daha hatırlıyoruz. Varolsun antifaşist direnişteki kadınlar ve yaşasın enternasyonal komünizm mücadelesi!