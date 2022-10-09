Faşist parti AfD’den Berlin’de eylem: On binden fazla gösterici sokaklarda

Almanya’nın faşist partisi Almanya İçin Alternatif (Alternatif für Deutschland – AfD) ülke genelinde destekçilerine yaptığı çağrı ile geçtiğimiz Cumartesi günü Berlin’de toplandı. Berlin Polisi’nin aktardığı bilgilere göre on binden fazla göstericinin eyleme katılım gösterdiği belirtildi.

Yükselen enerji fiyatları, artan enflasyon ve hükümet karşıtı bir dizi eylemlilik sürecine giren AfD “Enerji güvenliği ve Enflasyondan korunma – Önce Yurdumuz” (Energiesicherheit und Schutz vor Inflation- Unser Land zuerst) sloganı ile Berlin’de tarihi Reichstag binası önünde bir araya geldi.

Binlerce göstericiye seslenen parti lideri Timo Chrupella yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Yaptırım politikasına son verin.”, “Eğer Rusya’dan gaz alırsak, fiyatlar yeniden normale dönecektir.”, “Yeşiller ülkemizin yoksullaşmasını ve zayıflamasını istiyor. Bizim gaz fiyatlarını değil Yeşiller’i frenlememiz gerekiyor.”

Konuşmasında Ekonomi Bakanı Robert Habeck’i de eleştirilerinin odağına alan Chrupella, Habeck’in gerçeklikte Rusya’ya değil, halkına karşı bir ekonomik savaş yürüttüğünü ifade etti ve bakanın istifasını talep etti.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların sona erdirilmesinin talep edildiği eylemde göstericilerin birçoğunun Rusya bayrakları taşıdığı gözlemlendi. Ayrıca Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin son dönemindeki "Pazartesi Gösterileri"nde atılan slogana atıfla “Biz halkız. (Wir sind das Volk)” yazılı Almanya bayrakları, neo-nazilerin sıklıkla kullandığı bayraklardan birisi olan Reich bayrağı ve Alman prensliklerini sembolize eden diğer bayrakların da yer aldığı gözlemlendi.

AfD’nin bu çağrısına karşılık ciddi karşı gösteri eylemlerinin de gerçekleşmesi beklenmekteydi. Karışıklık çıkmaması adına 1900’e yakın polisin görevlendirildiği Berlin’de çok ciddi güvenlik önlemleri alındı. AfD yürüyüşünün gerçekleşeceği güzergahın tamamı barikatlarla kapatıldı, grupların karşı karşıya gelmesi engellendi, küçük çaplı gerilimler dışında herhangi bir olay yaşanmadı.

Karşı göstericilerin katılımının ise beklenenden oldukça az ve etkisiz olduğu gözlemlendi.

Duyurulan 11 adet karşı gösteri eyleminde Berlin Polisi’nin aktardığı verilere göre yaklaşık 1500 kişinin AfD eylemini protesto etmek amacıyla sokaklarda bulunduğu bildirildi.

Karşı gösterilere TKP de katıldı.

Karşı gösterilere katılan eylemciler AfD yürüyüşünün güzergahında eylemcilere "Tüm Berlin AfD’den nefret ediyor.”, “Nazi propagandasına yer yok.", “Faşistler dışarı” gibi sloganlarla tepki gösterdiler. Zaman zaman küçük gerilimlerin yaşandığı bu karşılaşmalarda polis, tarafların fiziksel olarak etkileşime girmesine izin vermedi.

Karşı göstericilerin attığı “Naziler dışarı” sloganlarına, AfD’li göstericilerin de aynı şekilde “Naziler dışarı” şeklinde cevap verdiği ve Nazi ifadesini kabul etmediklerini göstermek istedikleri gözlemlendi.

