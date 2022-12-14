Fas-Fransa maçı öncesi Katar Fas'tan uçuşlara kısıtlama getirdi

Fas Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Katar makamlarının dayattığı kısıtlamalar üzerine Kazablanka ile Doha arasında Katar Hava Yolları tarafından sağlanan planlı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Ülkenin resmi haber ajansı MAP'ın aktardığı açıklamada, iptal edilen uçuşların bilet ücretlerinin en kısa sürede iade edileceği bilgisine yer verildi. Açıklamada, Kraliyet Hava Yollarının "iradesi dışında" yaşanan aksamadan dolayı müşterilerden özür dilendi.

Konuyla ilgili Katar'dan henüz açıklama yapılmadı.

Fas Kraliyet Hava Yolları'ndan dün yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak yarı final maçında milli takımı desteklemek amacıyla Faslıları Katar'a taşıyacak 30 ek sefer düzenleme kararı aldığı aktarılmıştı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesi, bugün saat 22.00'de başlayacak. (AA)