Faruk Bildirici'den Nevşin Mengü'ye: Meslek ilkelerine aykırı

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici reklam içerikli paylaşım yapması nedeniyle Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi.
Bildirici sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık "#işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış. Instagram hesabında bir vitamin desteğinin reklamını yapıyor. Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı" dedi.
Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık "#işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış. Instagram hesabında bir vitamin desteğinin reklamını yapıyor. Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı. pic.twitter.com/u4xu3ahJjZ— Faruk Bildirici (@farukbildirici) February 23, 2022