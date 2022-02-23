Faruk Bildirici'den Nevşin Mengü'ye: Meslek ilkelerine aykırı

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici reklam içerikli paylaşım yapması nedeniyle Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi.

Bildirici sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık "#işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış. Instagram hesabında bir vitamin desteğinin reklamını yapıyor. Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı" dedi.