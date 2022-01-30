Farplas'ta eylem: 200 işçi polis biber gazlı saldırısı sonucu gözaltına alındı

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında işçiler önceki hafta ücretlere tepki göstermiş, iş bırakmıştı.

Daha sonra Birleşik Metal-İş'e üye olan işçilerin taleplerini dikkate alacağını söyleyen patron, süre istediği işçilerin bir bölümünü işten atmıştı.

İşçiler bu hamleye bu gece direnişle yanıt verdi.

Fabrikada üretim dururken, işten atılan işçiler fabrika içinde eyleme geçti.

Farplas işçiişeri işten atılan işçilerin işbaşı yaptırılması ve sendikalı çalımla halklarının tanınmasıniçim işyerine kapandılar. pic.twitter.com/WfVEsyJzRq — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 30, 2022

Birleşik Metal-İş'ten işçilere mesaj

Birleşik Metal-İş Sendikası, fabrika içindeki direniş sonrası bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Söz konusu mesaj şöyle:

İçerde ve dışarda

Direniş sürüyor!#Farplas işçisi yalnız değildir! https://t.co/ABj3l7UQiO — TKP Kocaeli (@KocaeliTkp) January 30, 2022

Birleşik Metal-İş'ten yapılan paylaşımda, "#Farplas işçileri yalnız değildir. Fabrika önüme toplanan işçiler, sendikamız şube ve merkez yöneticileri ile işyeri temsilcilerimiz içerideki Farplas işçilerine destek veriyor. Organize Sanayi bölgesine girişler kapatıldı: Farplas işçisi OSG’ye alınmıyor. Polis yığınak yapıyor" ifadesini kullandı.

Polisin saldırı hazırlığı sonrası işçilerin bir bölümü çatıya çıkarak burada direnişe sloganlarla devam etti:

Farplas'ta polis saldırıya hazırlanırken, işçiler fabrika çatısında 'işçiyiz haklıyız kazanacağız' sloganları atıyorhttps://t.co/Y9g7OjZhfw pic.twitter.com/Tdulcoi2i1 — soL Haber (@solhaberportali) January 30, 2022

Polis fabrikaya girdi

İşçilerin direnişi sürerken, polis fabrikaya girdi. İşçiler direnişi çatıya taşıdı. Polisin işçileri gözaltına alma çabasına Birleşik Metal İş'ten "Polis farplas çatısında işçilere müdahale ederek gözaltı yapıyor işçiler atlayacağız diyorlar bir kişinin burnu bile kanarsa sorumlusu tüm yetkililerdir." açıklaması geldi.

Polis farplas çatısında işçilere müdahale ederek gözaltı yapıyor işçiler atlayacağız diyorlar bir kişinin burnu bile kanarsa sorumlusu tüm yetkililerdir. pic.twitter.com/y3wtUQrlaE — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 31, 2022

Polis Farplas işçi gözaltına alıyor. Drone ile tespit edilen işçiler ters kelepçe takılarak minübüslerde bekletiliyor 50 kadar işçisi hala çatıda. “Aşağı atlarız” diyerek saldırıyı protesto ediyorlar.

#Farplas işçilerini polis yaka paça gözaltına alıyor.

Drone ile tespit edilen işçiler ters kelepçe takılarak minübüslerde bekletiliyor

50 kadar #Farplas işçisi hala çatıda. “Aşağı atlarız” diyerek saldırıyı protesto ediyorlar.#farplasiscisiyalnızdeğildir pic.twitter.com/FjejYs0xqt — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 31, 2022

Biber gazlı saldırı: 200 gözaltı

Bu dondurucu soğukta saatlerdir işleri ve ekmekleri için direnen Farplas işçileri ile birlikte onlarla dayanışmada bulunan şube yöneticilerimiz, temsilcilerimiz yaklaşık 200 işçi polis biber gazlı saldırısı sonucu gözaltına alındı.