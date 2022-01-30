Farplas'ta direniş başladı: İşçiler fabrikada eylemde!

Farplas fabrikasında işçiler işten atılan arkadaşları ve sendika talepleri için eyleme başladı.

Haber Merkezi

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında işçiler önceki hafta ücretlere tepki göstermiş, iş bırakmıştı.

Daha sonra Birleşik Metal-İş'e üye olan işçilerin taleplerini dikkate alacağını söyleyen patron, süre istediği işçilerin bir bölümünü işten atmıştı.

İşçiler bu hamleye bu gece direnişle yanıt verdi.

İşçiler fabrika içinde "yaşasın onurlu mücadelemiz" sloganları atıyor.

Fabrikada üretim dururken, işten atılan işçiler fabrika içinde eylemde.

Birleşik Metal-İş'ten işçilere mesaj

Birleşik Metal-İş Sendikası, fabrika içindeki direniş sonrası bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Söz konusu mesaj şöyle:

Polis yığınak yapıyor

Birleşik Metal-İş'ten yapılan paylaşımda, "#Farplas işçileri yalnız değildir. Fabrika önüme toplanan işçiler, sendikamız şube ve merkez yöneticileri ile işyeri temsilcilerimiz içerideki Farplas işçilerine destek veriyor. Organize Sanayi bölgesine girişler kapatıldı: Farplas işçisi OSG’ye alınmıyor. Polis yığınak yapıyor" ifadesini kullandı.

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