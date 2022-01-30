Farplas'ta direniş başladı: İşçiler fabrikada eylemde!

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında işçiler önceki hafta ücretlere tepki göstermiş, iş bırakmıştı.

Daha sonra Birleşik Metal-İş'e üye olan işçilerin taleplerini dikkate alacağını söyleyen patron, süre istediği işçilerin bir bölümünü işten atmıştı.

İşçiler bu hamleye bu gece direnişle yanıt verdi.

İşçiler fabrika içinde "yaşasın onurlu mücadelemiz" sloganları atıyor.

Fabrikada üretim dururken, işten atılan işçiler fabrika içinde eylemde.

Farplas işçiişeri işten atılan işçilerin işbaşı yaptırılması ve sendikalı çalımla halklarının tanınmasıniçim işyerine kapandılar. pic.twitter.com/WfVEsyJzRq — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 30, 2022

Birleşik Metal-İş'ten işçilere mesaj

Birleşik Metal-İş Sendikası, fabrika içindeki direniş sonrası bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Söz konusu mesaj şöyle:

İçerde ve dışarda

Direniş sürüyor!#Farplas işçisi yalnız değildir! https://t.co/ABj3l7UQiO — TKP Kocaeli (@KocaeliTkp) January 30, 2022

Polis yığınak yapıyor

Birleşik Metal-İş'ten yapılan paylaşımda, "#Farplas işçileri yalnız değildir. Fabrika önüme toplanan işçiler, sendikamız şube ve merkez yöneticileri ile işyeri temsilcilerimiz içerideki Farplas işçilerine destek veriyor. Organize Sanayi bölgesine girişler kapatıldı: Farplas işçisi OSG’ye alınmıyor. Polis yığınak yapıyor" ifadesini kullandı.