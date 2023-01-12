Farkındalık ayında ne HPV test kiti var, ne de aşılama başladı

İçinden geçtiğimiz ay “Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılıyor dünya çapında.

Hatta her yıl Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumları Ocak ayına gelindiğinde sosyal medya hesaplarından bu konudaki önerilerini sunarken vatandaşlara da HPV taramalarının öneminden bahsediyor.

Ülkemizde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) ve aile sağlık merkezlerinde 30 yaş üzeri kadınlara 5 yılda bir HPV DNA testi ücretsiz olarak sunuluyor.

Her ne kadar disiplinli bir tarama #HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelesi başlayana kadar pek yapılamıyor; toplum tarafından da HPV konusu ve bu testleri ücretsiz olabilecekleri pek bilinmiyorduysa da mücadelemiz ile yaratılan farkındalıktan sonra yurttaşlarımız HPV DNA testi yaptırmak konusunda ilgili kurumlara çokça başvurur hale geldi.

Bakanlık kurumlarında giderek test kitleri bulunamaz hale geldi

Gelin görün ki buna hazırlıksız yakalanan Sağlık Bakanlığı kurumlarında giderek bu test kitleri bulunamaz hale geldi.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri sosyal medya hesaplarına bu konuda çokça geri bildirim geliyor. Bunlardan birinde şöyle diyordu bir yurttaşımız:

“HPV Testi yaptırmak istiyorum ancak devlet hastanelerinde kit olmadığı için sonucum çıkmıyor bana önerebileceğiniz bir yer var mı?”

'Bekliyoruz...'

İnisiyatifimiz konuyu sahada çalışanlara sorduğunda ise şu yanıtı aldık:

“Şu an taramalar tamamen durmuş durumda. En son 30 Aralık’ta kitlerle çalışma yapıldı. Bakanlığa bağlı hiçbir yerde yaptıramaz. Elinde kit olan merkezlerde bile HPV Testi yapılmıyor. Yerli üretim test kitlerini bekliyoruz.”

'Yerli üretim kitler bekleniyor'

Kurumun içinde ise şu bilgilendirme mesajı geçilmiş durumda:

“Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında Serviks Kanseri Taramasında kullanılan, mevcut HPV/DNA kitlerinin en son 30.12.2022 tarihinde kullanılması ve bu tarih sonrasında kullanılmaması önemle duyurulur. Ocak 2023 itibariyle Kanser Dairesi Başkanlığı tarafından iletilecek yeni kitlerin dağıtımı ve numune alımında kullanımı sağlanacaktır.

Konunun HPV/DNA numune alımı yapan bütün birimlere ivedi duyurulması hususunda; (aile hekimlikleri, KETEM, Üreme sağlığı, Açsap vb)

Gereği rica olunur.”

Bakan Koca'nın 'yerli tanı kiti' açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu’na verdiği mülakatta HPV Test kitlerine dair “Yerli tanı kiti de geliştirdik. Yurtdışında maliyeti 16 dolar (yaklaşık 300 TL) olan kit, Türkiye'de 3-3,5 dolara (65 TL) mal edilecek. HPV'nin yaygın ve yoğun taramasına da başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Yine geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise “Yerli HPV tanı kiti 1 hafta 10 gün içerisinde devreye girecek” ifadelerini kullanmıştı Bakan Koca.

Daha önce 24 Kasım’da Meclis’te yaptığı açıklamada HPV aşısının ulusal aşı takvimi kapsamına alınacağını söyleyen Sağlık Bakanı Koca, yine Sabah gazetesindeki mülakatta HPV aşısının ulusal aşı takviminde uygulamasına dair ise şunları dile getirmişti:

"Rahim ağzı kanseri aşısı yapılması için çalışmamızı son noktaya getirdik. HPV aşısı yakında ulusal aşı takvimine alınacak ve ücretsiz yapılacak."

Ne HPV aşılamaları başladı, ne de HPV test kitleri mevcut

Şimdi aradan 2 ay geçtiği noktada bugün Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı’ndayız; ne HPV aşılamaları başladı ne de HPV test kitleri yurttaşların hizmetine sunulmuş durumda.

Yetkililerin acilen görevlerini yerine getirmesi, tüm dünyada olduğu gibi 9-14 yaş grubundaki çocuklara öncelik verilerek HPV aşılamalarına başlaması ve tarama hizmetini kadınlara sunması gerekiyor.