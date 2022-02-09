Falyalı'yla fotoğrafları çıkmıştı: Ersin Tatar'dan ilk açıklama geldi

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan programa internetten katılarak, Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili konuştu. Tatar, konuşmasında Halil Falyalı’nın çok değerli biri olduğunu kaydetti.

Sahil güvenliğin varlığı ve akşam saatlerinde denizin dalgalı olmasından dolayı saldırganların kaçmasının mümkün olamayacağını ifade eden Tatar, güvenlik birimlerinin Türkiye’deki güvenlik birimleriyle işbirliği içerisinde olduğunu aktardı.

Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü ve koordineli şekilde olayın araştırılacağını belirtti. PGM Müdürü ile temaslarının sürdüğünü söyleyen Tatar, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı olarak da açıklama yapılacağını dile getirdi.