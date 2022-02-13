Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 gözaltı daha

Kuzey Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ö.T. ve Y.G.'nin ardından olayla bağlantısı olduğu şüphesiyle Kuzey Kıbrıs'ta 2 kişi daha tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da da 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken cinayetle bağlantılı olduğu şüphesiyle 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi

Gözaltına alınanlardan birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.

Böylece Kuzey Kıbrıs'taki toplam tutuklu sayısı 4'e, İstanbul’daki toplam gözaltı sayısı ise 6'ya yükseldi. (ANKA)