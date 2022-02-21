Falyalı cinayetinden gözaltına alınan ‘Söylemez Kardeşler’le ilgili gelişme

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında “Söylemez Kardeşler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat’ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat’ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

Soruşturmanın kapsamında ‘Üniformalı çete’ olarak bilinen Söylemez Kardeşler çetesinin liderlerinden Mustafa Söylemez ve iki adamı gözaltına alınmış ve çetenin kilit isimlerinden Fena Söylemez ve iki kişi daha yakalanmıştı. Cinayetin “tetikçileri” olarak yakalanan iki zanlı, saldırıya, İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in de katıldığını söylemişti.