Falyalı cinayeti soruşturmasında zanlının tutukluluk süresi uzatıldı

Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında zanlı Ö.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının tutukluluk süresi, 7 gün daha uzatıldı.

AA'da yer alan habere göre, mahkemede polis müfettişi, Ö.T'nin cinayetin işlendiği sırada olay yerinde olduğuna ve olayla birebir bağlantısı bulunduğuna dair kanıtlar elde ettiklerini söyledi.

Müfettiş, M.S. isimli bir diğer şahsın, olay yerinden kaçtıktan sonra araç değiştirerek, GPS'i bulunan kiralık bir araçla Ercan Havaalanı'na gittiğini, şahsa ait mont ve ayakkabıların ise GPS aracılığıyla bulunduğunu kaydetti.

Müfettiş, olayda kullanılan 4 araç bulduklarını, 2 araç daha olduğuna inandıklarını belirtti. Müfettiş, aranan 2 şahıs daha olduğunu da söyledi.