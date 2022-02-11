Falyalı cinayeti: Soruşturma derinleşiyor

Dün Türkiye’de de cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklanmıştı. “Üniformalı Çete” olarak bilinen ‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütü lideri Mustafa Söylemez ve beraberinde 2 kişi Türkiye’de tutuklu bulunuyor.

Soruşturmada Türkiye bacağı

Gündem Kıbrıs'ın haberine göre cinayetlerin Kuzey Kıbrıs bacağındaki soruşturmayı araştıran tahkikat memuru Murat Bayram mahkemede önemli detaylar verdi. Bayram, Kuzey Kıbrıs’ta oluşturulan özel bir ekibin Türkiye’ye gideceğini aktardı.

Ankara'ya özel ekip

Tahkikat memuru Bayram, DNA ,BALİSTİK,TOPRAK, PARMAK ve SWAP incelemesi (swap izi genel olarak, tükürük, barut, kan ve örneklerinden DNA örneklerinden çeşitlidir.) için bugün KKTC’den Türkiye’ye bir ekibin gideceğini söyledi.

Olayda kullanıldığı düşünülen kiralık araçlarda bazı emarelerin bulunduğunu mahkeme salonunda aktaran tahkikat memuru Murat Bayram, balistik incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Ömer Tunç doğrular söylemiyor

Yapılan tahkikatta olay yerinden kiralık bir araçla rastgele geçtiğini iddia eden Ömer Tunç’un yalan söylediğini tespit ettiklerini belirten Bayram, Ömer Tunç’u cinayetlere bağlayan bazı emarelerin tespit edildiğini aktardı.

Suikastla ilgili soruşturma devam ediyor.