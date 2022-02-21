Falyalı açıklaması: 'Polise henüz ulaşmamış bazı özel kamera görüntüleri var'

Kuzey Kıbrıs polisi, kumarhane ve otel işletmeciliğinin yanı sıra yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretiyle gündeme gelen Halil Falyalı'nın 8 Şubat'ta öldürülmesi sonrası yürütülen soruşturma hakkında ayrıntılı bir basın toplantısı düzenledi.
Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, cinayet sonrası bulunan tabancalar ve mermilerin yanı sıra tutuklanan isimler hakkında bilgi verdi. Soyalan'ın, soruşturmaya dair bazı görüntülerin henüz kendilerine ulaşmadan Türkiye medyasına sızdırılmasını eleştirmesi dikkat çekti.
'Reyting amacıyla Türkiye medyasına servis ediliyor'
"Maalesef olayın ardından gerek ülkemiz gerek Türkiye medyasında çeşitli görüntü ve iddialar yer alıyor. Bu gelişmelerden görüleceği üzere polise henüz ulaşmamış bazı özel kamera görüntüleri var" diyen Soyalan, "Reyting amacı ile bazı görüntüler TC medyasında servis ediliyor. Şüpheliler hakkında uzlaşılan bilgiler mahkemede açıklanıyor. Soruşturmanın selametini etkileyecek birçok önemli detay ve görüntünün yargı sürecinde deşifre olması işimizi zorlaştırdı. Bu durum soruşturma seyrine gölge düşürdü" ifadelerini kullandı.
Yeni Düzen gazetesinin derlemesine göre, Soyalan’ın açıklamaları özetle şöyle: