'Fakıbaba'nın istifasını biliyorlardı, engelleyemediler'

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, milletvekilliğinden ve AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasından AKP'nin haberdar olduğunu, ancak Fakıbaba'nın ikna edilemediğini belirtti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Gülpınar, "Bize haber geldi. Fakıbaba’nın istifa etmek üzere olduğu. Ben yine uğraştım. Baktım ki Fakıbaba kararlı. Bir kere devreye girdim, ikinci sefer ikna edemem ki. İlkinde zor bela ikna etttim zaten. Kimse bilmiyor ne şartla ettiğimi" dedi.

Bu hali partiye anlattığını kaydeden Gülpınar şöyle konuştu:

“Bana güvenip de ‘Bir daha olursa Gülpınar geri çevirir’ beklentisi var. Böyle birşey yapamam artık. Bir kere yaptım. İkinci hakkım olmaz. Fakıbaba’nın istifasının taraftarı değilim. Ancak herkesin bir hayat felsefesi var, yargılamam kimseyi. O kendi takdiridir.”

Saymaz, Gülpınar'a geçen pazartesi günü AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında Erdoğan’ın “Urfa vekilini ne yaptınız? İyice koptu mu?” diye sorduğu, Gülpınar’ın da “Koptu” dediği iddia iddiasını sordu.

Diyaloğu reddetmeyen Gülpınar, Erdoğan’a verdiği yanıtı şu şekilde anlattı:

“Dedim ki, ‘Efendim, yapabileceğim fazla bir şey yok kanaatindeyim. Artık beni aşmış.’ Ben gözlemimi söyledim. Nihayet doğru çıktı. İki sün sonra istifa etti. Bana göre bu istifa parti lehine değil. Süreci elimden geldiğince idare etmeye çalıştım.”

Gürpınar, "Fakıbaba’nın istifa gerekçelerini haklı buluyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Mutlaka doğru tarafları vardır. Bir kısmı teyide muhtaç. Sadece şunu söylerim: Bir milletvekilini kaybetmemek, benim için aslolandır. Bunu sağlıklı bulmuyorum.”

"AK Parti, Fakıbaba’nın gitmemesi için çabaladı mı?" sorusunu da yanıtlayan Gürpınar, "Onu Fakıbaba’ya sormak lazım. Mutmain olmadığına göre böyle oldu" dedi.

"Arınç da rahatsız"

Öte yandan Saymaz, istifa edeceği konuşulan AKP Manisa Milletvekili Mücahit Arınç'la yaptığı görüşmeyi de yazdı. Arınç, İyi Parti ile transfer içerikli bir görüşmesinin olmadığını ve istifayı düşünmediğini ifade etti. Saymaz'ın aktardığına göre "rahatsızlıklarının olduğunu saklamayan" Arınç, "Sedat Peker’in dile getirdiği iddialardan, hukuksuzluklardan ve liyakatsizliklerden şikayet etti."