Fakıbaba resmen İYİP'te: Rozetini Akşener taktı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba 20 Ekim'de partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Fakıbaba, "Söylemiyordum ama konuşulmaya başlayınca söyleyeyim. İYİ Parti’ye katılıyorum" demişti.

Resmen İYİP'e geçen Fakıbaba bugün grup toplantısına katıldı. Fakıbaba’ya rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı.

Fakıbaba şöyle konuştu:

"20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetle söylüyorum. Siyasete ilk kez başlıyor gibi heyecanlı hissediyorum. Uzun yıllarını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hekimlik ve yöneticilik yaparak insanlığa hizmet için kendini adamış, siyaseti halka hizmet olarak gören bir kardeşiniz olarak bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır.

Sansür yerine demokratik hak ve özgürlüklerin yaşandığı, gelirin belirli bir zümre yerine tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişiye veya menfaatlere uygun uyarlanan değil, herkese eşit davranan, kimsenin kayırılmadığı hukuk ve adalet sisteminin olduğu, en önemlisi ayrışan bir toplum yerine kimsenin etnik kökenine ve inancına bakılmaksızın birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum.

Bugün bana İYİ Parti'de siyasete devam etme fırsatı veren, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Hep birlikte ülkemizin hak ettiği refah seviyesini yakalayacağımıza can-ı gönülden inanıyorum."