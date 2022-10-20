Fakıbaba açıkladı: Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa ederken, kısa süre içinde İYİP'e geçeceği öğrenildi.

Sözcü'ye konuşan Fakıbaba, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İyi Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.