Faiz kararı öncesi dolar ve avroda son durum

2021 yılının son 4 toplantısında faizi 500 baz puan indiren TCMB, bu yılın ilk üç toplantısında bir değişikliğe gitmeyerek, faizi yüzde 14,00 seviyesinde tutmuştu. Piyasa beklentileri politika faizinde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde.

Piyasalardaki ilk rakamlar

Dolar/TL, 14,60'ın hemen üzerinde yatay seyrederken euro/TL ise yüzde 0,3 civarı yükselişle 15,96-15,97 seviyelerinde değerleniyor.

Spot piyasada altın fiyatları, düne göre sınır bir düşüş gösterse de 1,972 dolar civarında güçlü duruşunu sürdürüyor.

Brent petrolde ise varil fiyatları 108 doların üzerinde.