Faithless'ın solisti Maxi Jazz yaşamını yitirdi

Asıl adı Maxwell Fraser olan Faithless'ın solisti müzisyen ve DJ Maxi Jazz, 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Grup üyesi Sister Bliss, Maxi Jazz'ın Londra'nın güneyindeki evinde "uykusunda huzur içinde" öldüğünü söyledi.

Faithless, 2001'de We Come 1 ve 1996'da Insomnia dahil olmak üzere single'larıyla tanınıyordu.

Maxi Jazz'ın Instagram hesabından eski grup arkadaşlarının imzasıyla yapılan açıklamada, "Hayatımızı birçok yönden değiştiren bir adamdı. Müziğimize doğru anlam ve mesaj verdi." denildi.

Faithless 1995 yılında kuruldu. 1999 ve 2002'de Brit Ödülleri'nde En İyi Birleşik Krallık Dans Gösterisi dalında aday gösterildiler.

Grup 2011'de dağıldı. Ayrışmadan on yıl sonra, pandemi sırasında yeni bir stüdyo albümü yayınlamak için grup üyeleri tekrar bir araya geldi. Ancak Maxi Jazz bu buluşmaya katılmadı.