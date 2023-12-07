Faili şüpheli şekilde ölmüştü: Ayhan Bora Kaplan’a cinayet sorgusu

Suç örgütü lideri olmak iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.Tatar Aşireti’ne mensup Mahfuz Tatar'ın 2016 yılında öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, azmettirici olmakla suçlanan Kaplan'ın şüpheli olarak ifadesini aldı.

Kaplan'la ilişkili olduğu iddia edilen polislerle ilgili de ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Ayhan Bora Kaplan soruşturması çift yönlü ilerliyor. Bunlardan ilki, Kaplan ve adamlarının işlediği iddia edilen suçlara ilişkin. Soruşturmanın ikinci ayağını ise Kaplan'ın işlediği suçlara göz yumduğu ve rüşvet aldığı iddia edilen polislerin oluşturduğu öğrenildi.

Kabul etmedi

Bu kapsamda Ayhan Bora Kaplan'ın geçen hafta yeniden ifadesi alındı. Kaplan'a 2016 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gece kulübünün önünde Mahfuz Tatar'ın öldürülmesinin sorulduğu, Kaplan'ın ise cinayete azmettirme suçlamasını reddettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tatar cinayetinin "Ayhan Bora Kaplan'ın talimatıyla örgüt suçu kapsamında işlendiği" gerekçesiyle geçen ay 23 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bu kapsamda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden arasında Kaplan'ın yakın adamlarından Tansel Aktan'ın da bulunduğu dört kişi tutuklanmıştı.

Mahfuz Tatar cinayetinin faili Semih Arslan, olaydan bir gün sonra bir binanın dokuzuncu katından şüpheli halde düşerek hayatını kaybetmişti. Bu ölüm vakası savcılık kayıtlarına intihar olarak geçmişti.