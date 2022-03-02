Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Fahrettin Koca'dan 'maske ve başka pek çok konu' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız' dedi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.