Fahrettin Koca'dan 'maske ve başka pek çok konu' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.

Haber

Fahrettin Koca 'beklenen açıklama' demişti: 'Maske' kararı iddiası