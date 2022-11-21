Fahrettin Koca'dan kaza geçiren oyuncuların son durumu hakkında açıklama 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro sanatçılarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok." bilgisini verdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanın, minibüsle bir tırın çarpışması sonucu meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."

Koca, kazada hayatını kaybeden sanatçılara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diledi.