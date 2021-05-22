Fahrettin Koca'dan 'bu iş bitmiştir' açıklaması: Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan tüm açıklamalara rağmen aşı temiminde yaşanan sorunlar ve aşılamada yavaş ilerlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

BioNTech ile yapılan son anlaşmanın ardından Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Koca, "Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" iddiasında bulundu.

Bugüne kadar gelen aşılarda ikinci dozun yedeklenip elde tutulurken, Koca, mayıs sonu ya da haziran başı gelecek 30 milyon doz aşı için böyle bir uygulama olmayacağını söyledi, “30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız" dedi.

Fahrettin Koca, ikinci doz aşının temmuz ayında geleceğini ve yapılacağını dile getirirken, "Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" iddiasında bulundu.

Koca, “Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var... O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki... Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız" dedi.